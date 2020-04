La cure de sébum et le shampoing maison testés par Queen Camille !

Queen Camille est confinée chez elle, et elle a décidé d'en profiter pour se faire une petite cure de sébum, pépouze. Elle te raconte tout ça en vidéo !

Queen Camille, la seule et unique reine de ce monde, n’a pas arrêté sa vie après son départ de madmoiZelle !

YouTubeuse de qualitay, elle continue de te prodiguer ses conseils, toujours avec humour, toujours avec bienveillance, toujours Camille quoi.

Et nous chez Rockie, on a décidé de te partager toutes ces vidéos à chaque fois qu’elles sortiront, parce qu’on est comme ça à la rédac, quand on aime on partage (sauf pour les Kinder, faut pas déconner non plus).

Confinement, cure de sébum et shampoing maison

Comme à peu près 97% de la population française confinée, Queen Camille a profité d’être enfermée chez elle pour tester la cure de sébum. Mais pas que ! Elle a aussi testé un shampoing fait maison à base de farine de pois chiches, avec un rinçage au vinaigre. Le résultat est impressionnant !

Allez, j’arrête de te spoiler, voici la vidéo :

Et toi, tu as testé la cure de sébum ? Tu as des astuces maison contre le cuir chevelu asséché et les pellicules ? Viens nous en parler dans les commentaires, ça pourra sûrement aider pas mal de monde !