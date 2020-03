Pourquoi regarder Why Women Kill, les nouvelles Desperate Housewives

Manon vient de découvrir Why Women Kill , la nouvelle série diffusée sur M6, et elle est très emballée ! Pour une fois que la télé arrive à reprendre un peu le dessus sur Netflix ou Amazon Prime... (Attention : spoilers).

Et bien mes Rockies, ça faisait longtemps que je n’avais pas autant kiffé une série diffusée à la télévision ! Moi qui suis une grande habituée de Netflix, Amazon Prime et OCS, ça faisait un bail que je n’avais pas regardé autre chose que les info sur une grande chaîne française.

Je veux bien évidemment parler de Why Women Kill, qui vient de faire son apparition dans la grille des programmes d’M6 ! Je n’ai pour le moment regardé que l’épisode 1 de la première saison, et je vais me retenir très fort pour ne pas tout mater en streaming dès maintenant. Pour une fois, je n’ai pas envie de la binge-watcher avec frénésie, j’ai envie de prendre mon temps, et de suivre les diffusions sur la chaîne. C’est sûrement un des effets du confinement, j’ai pas envie de griller les étapes.

Why Women Kill, un bel hommage à Desperate Housewives

Le pitch est assez simple mais efficace : c’est l’histoire de trois femmes à trois époques différentes. Une dans les 60’s, une dans les 80’s, et la dernière en 2019.

Elles ont toutes les trois plusieurs points communs : elles vivent dans la même maison (chacune à une époque différente), elles sont toutes les 3 mariées, et elles sont toutes les 3 trompées par leur mari. La grande intrigue de cette série est donc : vont-elles se venger, et si oui, comment ?

Tu le remarqueras assez vite dès les premières minutes : il y a pas mal de ressemblances avec Desperate Housewives. C’est assez normal, puisque ce nouveau drama a été inventé par Marc Cherry, le créateur des femmes de Wisteria Lane.

Et dès le début, on sait dans quoi on s’embarque : du générique façon « comics » aux interviews face caméra données par les maris au commencement de l’épisode, à celles données par les épouses à la fin : on va savoir comment on peut buter son mec et se venger de sa trahison.

Why Women Kill, un air de déjà-vu pas si dérangeant

C’est vrai, sur le papier, il n’y a rien qui semble bien novateur dans ce premier épisode. Les codes semblent les mêmes que dans Desperate Housewives, des femmes mariées vivant dans une banlieue chic, avec des protagonistes qui ressemblent pas mal aux occupantes de Wisteria Lane.

Le personnage de Beth Ann dans les années 60 semble être une vraie réplique de Bree Van de Kamp, Simone dans les 80’s a pas mal de points commun avec Gabrielle Solis, et enfin Taylor est une Lynette Scavo des temps modernes.

Mais ce qui est assez intéressant notamment, c’est la diversité des sexualités et des unions qui sont représentées : l’homosexualité, la bisexualité et le mariage libre. Ça y est, on dirait bien que ça commence à rentrer dans la tête des scénaristes et des producteurs : on est en 2020, les codes ont changé.

Autre point positif qui, à mon sens, rend la série dynamique : le fait que les trois protagonistes se partagent la même maison, à travers les époques. La décoration et les moeurs changent sur plusieurs décennies, mais l’intrigue reste la même : les femmes se vengent de leur mari infidèle.

Comme je te l’ai dit, je n’ai regardé que le premier épisode de la saison 1, et je vais prendre mon temps pour regarder la suite. Je ne pense pas que cette série soit celle de l’année, mais l’humour grinçant et le suspens qui s’en dégagent me feront, j’en suis sûre, passer un bon moment. Et en cette période bien anxiogène, c’est exactement ce qu’il me faut, pas toi ?