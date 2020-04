Qu’est-ce que le yoga facial, cette tendance skincare mystérieuse ?

Tu savais que muscler son visage permettait, en plus de conserver des traits « jeunes », d'améliorer l'aspect de sa peau ? C'est tout le principe du yoga facial, un sport très rigolo à pratiquer chez soi !

Temps de lecture : 2 minutes

WhatsApp E-mail Partagez 23 Partages

Il y a un an environ, je découvrais qu’il existait une pratique relativement connue dans le monde de la beauté, appelée yoga facial.

Le yoga facial, qu’est-ce que c’est ?

Pas de chien tête en bas ni de cobra ici, le yoga facial se pratique où tu veux, quand tu veux… Tant que tu n’as pas peur du ridicule, disons.

L’idée est en fait de muscler son visage grâce à des exercices simples (qui ressemblent souvent à des grimaces cheloues) afin de tonifier ta peau et d’en améliorer l’aspect.

C’est une pratique vers laquelle beaucoup se tournent afin de réduire l’apparence des rides, mais apparemment elle est aussi utile contre les cernes et les ridules d’expression, qui peuvent toucher même les jeunes.

Solliciter les muscles du visage diminue l’affaissement naturel de celui-ci avec le temps, et favorise le drainage lymphatique et la circulation sanguine qui, souvent insuffisants, sont à l’origine des cernes, poches, et autres boursouflures très communes.

Le résultat visé ? Une peau plus lisse, moins gonflée, un glow naturel, un visage moins marqué…

Certains types de yoga facial comprennent aussi des massages qui permettent de détendre les muscles du visage en profondeur, ce qui ajoute l’aspect de bien-être à cette pratique dont le but n’est pas que cosmétique !

Comment faire du yoga facial ?

Bien sûr, comme pour tout, on n’a rien sans rien !

De la même façon qu’on n’obtient pas des tablettes de chocolat en faisant 10 abdos tous les 6 mois, le yoga facial, pour être efficace, doit être effectué très régulièrement et sur le long terme.

À lire aussi : Et si c’était pile le bon moment pour te mettre au sport ?

Heureusement, c’est une pratique généralement plutôt rapide qui ne demande pas de matériel particulier : 15-20 minutes par jour, un miroir pour commencer, et c’est parti !

Une séance complète de yoga facial est censée couvrir l’ensemble des muscles du visage : joues, front, yeux, nez, lèvres, et même cou ! Rien n’est laissé de côté.

Sélection de vidéos pour pratiquer le yoga facial chez toi

Comme pour tout, Internet regorge de ressources permettant de pratiquer le yoga facial à la maison.

Exercices ciblés ou routines complètes, tu devrais facilement trouver ton bonheur parmi les nombreuses vidéos YouTube qui existent à ce sujet.

En voici quelques unes pour commencer !

La chaîne Face Yoga Method propose des toooonnes de vidéos de yoga facial qui visent des zones précises du visage : sillon naso-labial, fermeté du cou, double menton…

Pour des vidéos en français, je te conseille la chaîne Yoga Visage qui propose beaucoup de massages, en plus des exercices de musculation faciale.

Pour finir, je te conseille le blog Muscler Son Visage qui propose lui aussi plusieurs exercices très simples à faire régulièrement.

Est-ce que tu connaissais le yoga facial ? Perso ça fait des mois que j’essaie de m’y mettre, mais j’ai beaucoup de mal à m’y tenir !