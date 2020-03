La crème du YouTube France s’engage pendant le confinement

Viens découvrir cette initiative solidaire de nombreux youtubeurs français ! De quoi te remonter le moral pendant le confinement.

Temps de lecture : 3 minutes

WhatsApp E-mail Partagez 3 Partages

Je pense qu’on ne répétera jamais assez cette phrase par les temps qui courent…

« Reste chez toi ! »

Reste chez toi et sauve des vies pendant le confinement !

Eh oui, le confinement c’est chiant, tu peux plus aller boire des coups avec tes potes, tu peux plus flâner dans les rues de ta ville, tu peux même plus aller travailler…

Mais tous ces petits désagréments s’effacent quand on comprend que, grâce à une action aussi simple que celle de rester chez soi posée sur son canap’ à boulotter des Doritos devant Netflix all day (y a pire), on peut réellement SAUVER DES VIES.

Alors que Will Smith, dans Je suis une légende, devait lutter contre une horde d' »infectés » ressemblant à des zombies, tout en essayant de créer un vaccin à partir de son propre sang pour sauver le monde, toi, tu peux le faire en restant pépouze en peignoir chez toi.

Easy.

Je t’invite à lire cet excellent article de Marie sur madmoiZelle qui t’explique plus en détail pourquoi le confinement, c’est IMPORTANT.

Des youtubeurs se mobilisent pendant le confinement

Depuis le début du confinement, je vois passer plein d’initiatives cool pour rappeler les règles et l’importance du confinement, et se soutenir tous ensemble dans cette épreuve !

Initiatives citoyennes, applaudissement du personnel soignant aux fenêtres, posts et vidéos en tous genres sur les réseaux sociaux, cela me redonne foi en l’humanité de constater qu’en ces temps de crise sanitaire, la solidarité jaillit de toute part !

Hier, c’était au tour de nombreux youtubeurs français de s’associer pour créer une vidéo positive et utile pour rappeler l’importance de rester chez soi. Cela me fait chaud au cœur de voir que des personnes au grand pouvoir d’influence l’utilisent pour la bonne cause !

C’est Norman fait des vidéos qui a posté la vidéo, « réalisée à l’initiative du Grand JD, de l’atelier de Roxanne et de Barthelemy de YouTube ». Je te laisse la découvrir :

Au programme, des influenceurs des plus variés : actu avec Hugo Décrypte, humour avec Natoo, sport avec Tibo InShape, beauté avec EnjoyPhoenix, développement personnel avec Douze Février…

Le meilleur et le plus inattendu restant quand même Jamy de C’est pas sorcier, je vous l’cache pas.

Je vais pas te faire une liste exhaustive pour pas te spoiler et surtout parce que je les connais pas tous, mais des influenceurs de tous bords et de toutes époques se sont mobilisés, et c’est COOL.

Chapeau bas si tu as une meilleure culture youtubesque et que tu reconnais tous les visages de cette vidéo, chère lectrice. (dans ce cas, n’oublie pas de venir me le dire dans les commentaires !)

Pendant le confinement, ne sors de chez toi QUE si tu as une bonne raison !

Je profite de cet article pour te faire une petite piqûre de rappel sur les conditions et les démarches qui te permettent de sortir de chez toi.

Les conditions dans lesquelles tu peux sortir sont donc les suivantes :

Aller travailler « lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail ». (dans ce cas, tu peux utiliser un justificatif professionnel valable sur la durée)

Faire des courses ou aller à la pharmacie

Aller consulter un médecin, ou pour un motif de santé

Pour un « motif familial impérieux ou pour l’assistance de personnes vulnérables pour venir en aide à un proche dépendant, ou pour des parents séparés pour aller chercher et déposer les enfants »

Sortir ton chien ou faire une activité physique, mais à condition de ne pas se retrouver en groupe, pendant une heure maximum et dans un rayon de 1 kilomètre depuis chez toi maximum. Il te faudra noter l’heure de ton départ sur ton attestation de déplacement dérogatoire.

Tu ne pourras pas dire que tu ne savais point !

Avant toute sortie RESPECTANT CES CONDITIONS (non, faire ton jogging dans ton parc préféré à 10 kilomètres de chez toi ne rentre pas dans la liste), n’oublie pas de remplir ton attestation de déplacement dérogatoire, chère amie. Le lien pour l’imprimer ou la recopier est disponible en cliquant ici.

En attendant, Martine te donne l’exemple :

Si tu veux en savoir plus sur les mesures de confinement et l’évolution de la situation en France, je t’invite à lire mon article sur le sujet sur madmoiZelle, en cliquant juste ici.

Et pour finir, chère Rockie, je t’envoie plein de bonnes ondes pour surmonter cette situation de confinement qui peut, je le sais, être difficile ! Que tu sois en ligne de front car tu travailles, ou simplement en train de lutter contre l’ennui ou les cris de tes enfants chez toi, je te souhaite plein de courage !

N’oublie pas de consommer du contenu positif (comme sur Rockie) pour garder le moral. En attendant, nous, on te prépare tous les jours des nouveaux articles cools ! ♥

À lire aussi : Les trouvailles du confinement pour commencer la semaine