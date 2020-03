Florence Foresti met un taquet à Cyril Hanouna

Temps de lecture : 2 minutes

Si tu n’as pas vécu dans une grotte sans électricité et sans 4G ces derniers jours, tu es sûrement au courant des shitstorms autour des César.

Que ce soit les 12 nominations de Roman Polanski, ses 2 César obtenus, Adèle Haenel —notamment — quittant la salle suite à l’annonce de sa victoire comme meilleur réalisateur, bref c’était la grosse ambiance, il y a un peu plus d’une semaine.

Mais il n’y a pas eu que ça : Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, n’a pas voulu rejoindre la scène après la victoire de Polanski, se disant « écoeurée » dans sa storie Instagram, quelques heures après la fin du show. Elle avait ambiancé toute la salle pendant la soirée, assumant le rôle —pas facile— d’animatrice dans une atmosphère plus que tendue.

Elle avait fait ce qu’elle pouvait pour dérider les invités sans pour autant taire ce qu’elle pensait de cette situation pesante, et ça avait bien marché.

Mais, parce qu’il y a un « mais », le fait que l’humoriste ait quitté la salle avant la fin n’a pas été du goût de tous. Cyril Hanouna, joyeux luron à l’esprit aussi délicat et pertinent qu’une huitre pendant la période de Noel, n’a pas trouvé d’autre angle d’attaque que de balancer le salaire qu’avait touché, d’après lui, Florence Foresti pour sa prestation aux César.

Des chiffres obtenus par « des sources chez Canal +« , chaîne hébergeant la cérémonie, mais également sa propre émission sur C8. Il avait déclaré dans son émission :

Plein de gens ont dit que Florence Foresti a touché son cachet et qu’elle devait rester jusqu’à la fin. Les présentateurs des César touchaient environ 30.000 euros. Florence Foresti avait touché 50.000 euros en 2016 et sachez que cette année, Florence Foresti a touché 130.000 euros dont 30.000 euros pour ses auteurs. Pour moi c’est une insulte au groupe Canal d’être partie avant la fin. Si j’avais été patron du groupe Canal, je lui aurais dit: « écoute Florence, tu veux partir avant la fin et bien écoute on va prendre des sanctions! »