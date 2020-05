Comment les grossesses des actrices sont-elles cachées dans les séries ?

Parfois les scénaristes font le choix de faire coïncider la grossesse des actrices à celle de leur personnage. Mais parfois, non. Mais comment le cachent-ils alors ?

Temps de lecture : 9 minutes

Lorsqu’on est scénariste de séries, il faut toujours avoir des plans de secours en cas d’imprévus.

C’est le cas quand un acteur décide de ne pas renouveler son contrat par exemple, mais aussi quand l’une des actrices attend un heureux évènement !

En cas de grossesse, deux choix s’offrent aux scénaristes : l’intégrer à l’histoire en faisant en sorte que le personnage incarné par l’actrice tombe également enceinte, ou bien la dissimuler tant bien que mal.

Quand une actrice de série tombe enceinte

Si le premier choix est souvent choisi par les showrunners, il leur est parfois impossible de faire coïncider la grossesse de leur actrice avec celle de leur personnage.

Mais dissimuler la grossesse d’une actrice, surtout lorsqu’elle est indispensable à l’intrigue, peut s’avérer difficile.

De Desperate Housewives à How I Met Your Mother, voici les astuces (pas toujours réussies) qui ont été mises en place par les productions pour duper les spectateurs.

Les grosses cachées grâce aux plans serrés, aux objets et aux vêtements amples

Olivia Pope/Kerry Washington – Scandal

Alors que le tournage de la troisième saison de Scandal venait de commencer, Kerry Washington, l’interprète d’Olivia Pope a annoncé sa grossesse.

Pour les scénaristes, pas question de bousculer l’intrigue en faisant tomber le personnage d’Olivia enceinte également.

Ils ont alors eu recours aux astuces habituelles : vêtements amples, plans rapprochés et caméra positionnée de façon à avoir toujours un objet devant le ventre de Kerry Washington.

Des astuces efficaces pour masquer le ventre arrondi de l’actrice même si les fans ont bien vite percé les manips à jour.

Carrie Bradshaw/Sarah Jessica Parker – Sex and the City

Sarah Jessica Parker, l’actrice qui incarne la fashionista Carrie Bradshaw dans Sex and the City est tombée enceinte durant la cinquième saison de la série.

Une grossesse pour Carrie n’étant pas du tout au programme, les showrunners ont cherché une alternative pour dissimuler le ventre de l’actrice.

Ils ont d’abord opté pour habiller Sarah Jessica Parker uniquement avec des vêtements amples, même si ceux-ci ne collaient pas bien avec le style habituel de Carrie.

Ils ont donc finalement pris la décision de ne tourner que 8 épisodes de la saison, sur les 18 qui étaient prévus.

Radical !

The Walking Dead

Si tu as vu The Walking Dead, tu sais à quel point il aurait été difficile d’intégrer une grossesse à la série.

Pourtant, trois des actrices sont tombées enceintes : Sonequa Martin-Green alias Sasha dans la saison 4, Alanna Masterson alias Tara dans la saison 6 et Christian Serratos alias Rosita dans la saison 7.

Heureusement, les scénaristes avaient plus d’un tour dans leur sac.

Ils ont eu recours aux vêtements amples (ce qui était facile à mettre en place dans le cas de Tara qui en portait déjà, un peu moins dans celui de Rosita qui était habituée aux crop tops) et aux objets (surtout des armes) pour dissimuler les ventres arrondis.

Ils ont aussi modifié légèrement les storylines des personnages pour les faire s’absenter un peu, le temps que les jeunes mamans arrivent à terme.

Jessica Day/Zooey Deschannel – New Girl

Tu t’es déjà demandée pourquoi Jessica Day est subitement devenue jurée dans New Girl ?

La réponse est simple : c’est parce que c’est la solution qu’ont trouvée les scénaristes pour cacher la grossesse de Zooey Deschannel dans la saison 5.

Ils ont commencé par faire chuter Jess dans les escaliers pour qu’elle soit contrainte de rester alitée (le ventre de Zooey Deschannel étant ainsi caché par les couvertures) puis ont même décidé de séquestrer son personnage et d’appeler à la rescousse Megan Fox pour permettre à l’actrice de se reposer après son accouchement.

Les grossesses cachées en alitant le personnage

Bree Van de Kamp/Maria Cross – Desperate Housewives

La technique de l’alitement a d’ailleurs été utilisée par d’autres scénaristes.

Pendant la troisième saison de Desperate Housewives, Maria Cross, l’actrice qui incarne l’incivique Bree Van de Kamp, tombe enceinte.

Les scénaristes décident de ne pas l’intégrer à la série et de nombreux aménagements de tournage et d’intrigues ont dû être effectués.

Entre les vêtements amples et les plans serrés, tout à été mis en place pour cacher le ventre arrondi de l’actrice. Certaines scènes ont-même été tournées directement au domicile de l’actrice afin que le tournage soit plus pratique pour elle.

Mais alors que celle-ci approchait de son terme, la storyline de Brie a été un peu modifiée.

D’abord, elle est victime d’une grosse chute afin que l’actrice soit alitée quelques épisodes.

Puis, Bree part en lune de miel, ce qui laisse le temps à Maria Cross de se reposer après son accouchement.

Voyage duquel Bree reviendra d’ailleurs enceinte, ou du moins le fera-t-elle croire pour cacher la grossesse de sa fille Danielle.

Le timing était presque bon !

Meredith Grey/Ellen Pompeo – Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo, l’actrice qui incarne Meredith Grey dans Grey’s Anatomy est tombée enceinte pendant la sixième saison de la série.

De la même façon que Bree dans Desperate Housewives, Meredith sera alitée pendant plusieurs épisodes.

L’excuse trouvée par les scénaristes dans son cas ? Meredith donne un morceau de son foie à son père qui attend une greffe et nécessite donc une période de convalescence.

Pratique.

Les grossesses cachées grâce aux effets spéciaux et aux doublures

Jeannie Van Der Hooven/Kristen Bell – House of Lies

Lorsque Kristen Bell, qui incarnait Jeannie Van Der Hooven dans House of Lies, est tombée enceinte, les scénaristes ont fait le choix de ne rien changer ni à l’intrigue, ni à la façon de tourner.

Le baby bump de l’actrice à tout bonnement été effacé au montage !

La bonne nouvelle c’est que cela a permis à l’actrice de tourner aussi normalement que possible.

La moins bonne, c’est qu’elle a dû tourner une scène olé olé un peu gênante en lingerie rouge à sept mois de grossesse, ainsi que d’autres scènes de cul avec ses partenaires à l’écran.

Moins cool…

Carrie Mathison/Claire Danes – Homeland

C’est lors de la saison 2 de Homeland, que Claire Danes est tombée enceinte.

Afin de cacher son ventre, les scénaristes ont opté pour la solution doublure ventre. Et oui, ça existe !

Une supercherie amusante quand on sait qu’ils ont décidé de faire tomber Carrie Mathison enceinte dans la troisième saison…

Les grossesses cachées en se débarrassant quelques temps du personnage

Blanche Neige/Ginnifer Goodwin – Once Upon A Time

Si la première grossesse de Ginnifer Goodwin avait été intégrée à l’histoire de Blanche Neige dans la saison 3 de Once Upon A Time, cela n’a pas pu être le cas pour sa deuxième.

En effet, l’actrice est tombée enceinte une deuxième fois lors de la saison 5. Malheureusement, son personnage étant en pleine mission au cœur de l’enfer, il était difficile de la faire tomber enceinte également.

La grossesse de l’actrice a donc grossièrement été dissimulée pendant pendant un temps avant que Blanche-Neige ne soit finalement écartée de l’intrigue pendant deux épisodes, le temps que Ginnifer donne naissance à son bébé.

Cordélia Chase/Charisma Carpenter – Angel

Lorsque Charisma Carpenter est tombée enceinte, elle a d’abord eu très peur que ça lui coûte sa place dans la série Angel, et l’a donc cachée aussi longtemps que possible.

Mais quand le showrunner, Joss Whedon, l’a appris, il a choisi de modifier la storyline de Cordélia pour faire coïncider la grossesse de l’actrice avec celle de son personnage.

C’est pour cette raison que l’histoire a pris un tournant un peu wtf lors de la saison 4, lorsque Cordélia est comme par magie enceinte d’un démon (dans Angel tout est possible).

Cette dernière tombera même dans le coma avec avoir donné naissance, ce qui permettra à l’actrice de se reposer quelques épisodes !

Dana Scully/Gillian Anderson – X-Files

Gillian Anderson alias Dana Scully est tombée enceinte dans la deuxième saison de X-Files.

Afin de la dissimuler, les scénaristes ont fait en sorte que Dana Scully soit kidnappée quelques épisodes, le temps que l’actrice puisse mener sa grossesse à terme.

Ce n’est que dans la saison 7 que Dana tombera effectivement enceinte, mais cette fois-ci, Gillian Anderson portera un faux ventre !

Arizona/Jessica Capshaw – Grey’s Anatomy

Pour Arizona, le personnage de Jessica Capshaw, ça a été direction l’Afrique.

Ce qui est drôle, c’est que le fait de cacher la grossesse de Jessica Capshaw aura finalement conduit à un scénario de grossesse inattendu pour la série, mais pas pour le personnage d’Arizona !

Alors que cette dernière est en Afrique donc (et que l’actrice est en congé maternité), Callie, sa femme, lui est infidèle et tombe enceinte.

C’est presque à se demander ce qui passe par la tête des scénaristes !

Les grossesses cachées grâce à l’humour

How I Met Your Mother

Les scénaristes de How I Met Your Mother ont eu du fil à retordre puisqu’ils ont dû faire face à trois grossesses (deux pour Alyson Hannigan alias Lily et une pour Colbie Smulders alias Robin).

Dans le cas de Robin, les scénaristes n’ont pas eu d’autres choix que de cacher la grossesse, étant donné que cette dernière est censée être stérile. Ils l’ont donc cachée avec des vêtements amples et des plans serrés.

Mais pour Lily, ils ont eu un peu plus de liberté.

Ils ont fait coïncider la deuxième grossesse de l’actrice à celle de son personnage mais pour la première (qui n’a pas pu être intégrée à la storyline) ils ont fait le choix de jouer la carte de l’humour pour la dissimuler.

Ainsi, dans la saison 4, Lily se balade pendant plusieurs épisodes avec un ballon ou un globe terrestre dans les mains. Son baby bump sera quand même montré à l’écran une fois, lors du concours de mangeurs de hotdogs qu’elle gagne !

Pour ce qui est du congé maternité d’Alyson Hannigan, les scénaristes ont choisi de le mettre sur le compte d’une mauvaise blague de Barney qui pousse Lily à disparaitre pendant plusieurs épisodes, trop gênée pour revenir.

Quel humour !

Amy/Melissa Fumero – Brooklyn Nine-Nine

La grossesse de Melissa Fumero alias Amy dans Brooklyn Nine-Nine aurait pu être difficile à cacher.

En effet, les plusieurs caméras fixes filmant directement l’actrice n’aidaient pas à dissimuler son ventre arrondi.

Mais les scénaristes n’étant pas à cours d’idées ont réussi à trouver une excuse : Amy est envoyée en mission sous couverture dans une prison pour femmes où elle doit prétendre être enceinte.

Un plot-twist certes un peu étrange mais qui permettait à l’actrice de continuer à tourner avec son gros ventre sans que cela ne bouscule le cours de la série.

Les grossesses cachées avec une prise de poids des personnages

Betty Draper/January Jones – Mad Men

Mais parfois, les scénaristes optent pour des options bien plus grotesques.

Dans Mad Men, Betty Draper est connue pour être toujours tirée à quatre épingles, faisant très attention à son image.

Alors lorsque January Jones, son interprète est tombée enceinte, les scénaristes ont eu pour idée de changer sa storyline.

Ils ont fait prendre à Betty énormément de poids afin que l’arrondi de son ventre ne pose pas problème.

Ainsi au lieu de cacher sa prise de poids, January Jones a dû porter des énormes couches supplémentaires très inconfortables pour coller à la peau de son personnage ainsi transformé.

Chose qui n’était, selon elle, vraiment pas une partie de plaisir. Tu m’étonnes !

Les grossesses cachées par le renvoi de l’actrice

Taylor McBride/Hunter Tylo – Melrose Place

Mais certains scénaristes ne se cassent pas la tête pour trouver des artifices et cacher les grossesses des actrices.

Non, ils préfèrent tout simplement les virer !

Ça a été le cas de Hunter Tylo, en 1996.

Avant même d’avoir pu tourner un seul épisode, elle s’est faite licencier du tournage de Melrose Place après avoir annoncé sa grossesse.

Elle a alors traîné l’affaire en justice, la loi américaine interdisant déjà à l’époque le renvoi pour motif de grossesse.

Elle a été la première actrice à remporter un tel procès.

Sara Tancredi/Sarah Wayne – Prison Beak

C’est pendant la seconde saison de Prison Break que Sarah Wayne, l’actrice de Sara, tombe enceinte.

À ce moment-là son personnage est en fuite et séparée de son amour et peut donc difficilement tomber enceinte également.

Les scénaristes cacheront alors la grossesse de Sarah Wayne en tuant tout simplement son personnage.

Cette décision fera s’insurger les fans, à tel point que l’actrice sera par la suite rappelée sur le show, son personnage étant revenu d’entre les morts.

Bah voyons.

Alors quelle est l’astuce de dissimulation que tu trouves la plus convaincante ?

