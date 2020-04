The Big Bang Theory

Y a-t-il des précautions à prendre pour laver son linge en période de pandémie de Covid-19 ? Viens lire les conseils de professionnels de santé.

Pour se protéger de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses précautions sont à prendre. Mais outre les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières, que tu as certainement intégré, pas toujours facile de savoir quels comportements adopter, et quelles situations sont à risque ou pas.

Tu t’es peut-être demandée si tu devais laver ton linge dans l’eau bouillante, ou le désinfecter intégralement après chaque sortie… Spoiler : pas besoin de prendre des mesures aussi radicales, mais quelques gestes sont à connaître.

Reste avec moi, je t’explique tout.

Pendant l’épidémie de coronavirus, à quelle température laver son linge ?

Le HuffPost a interrogé plusieurs médecins et scientifiques à ce sujet. Carole Winner, spécialiste de santé publique, suggère de laver son linge à une température un peu plus haute que d’habitude, le virus supportant mal la chaleur.

Tu peux donc sélectionner un programme à plus de 30°C et utiliser ton sèche-linge. En effet, selon Carole Winner :

« Faire sécher son linge plus longtemps et à température plus élevée est une bonne idée car les gouttelettes s’assèchent, ce qui semble désactiver le virus. »

Cependant, à part les abîmer, rien ne sert de faire bouillir tes vêtements, selon le Dr Georgine Nanos, elle aussi interviewée par le HuffPost.

Avec quels produits laver son linge pendant l’épidémie de coronavirus ?

Pendant l’épidémie de coronavirus, continue à laver ton linge avec ta lessive habituelle. Tu peux utiliser en complément des sprays anti-germes pour vêtements.

Cependant, il n’est pas indiqué d’utiliser des produits d’entretien ou des produits désinfectants qui sont faits pour un autre usage que pour les vêtements.

Laver son linge à la main pendant le coronavirus, c’est efficace ?

C’est aussi efficace que d’habitude ! Toujours selon le HuffPost, le conseil est le même que pour les lessives en machine à laver : utilise de l’eau assez chaude, à plus de 30°C.

Mais il va sans dire qu’il est déconseillé d’utiliser de l’eau trop chaude pour ta peau ! Ça serait quand même dommage de te brûler les mains, non ?

A quelle fréquence laver son linge pendant l’épidémie de coronavirus ?

Même en temps normal, laisser son linge s’accumuler est une habitude qui se retourne en général contre toi.

Tu sais, quand arrive le moment fatidique où tu te retrouves sans aucune culotte disponible et que tu finis par enchaîner 4 machines d’un coup, tout en redoublant d’ingéniosité pour trouver des endroits où tout étendre chez toi… (tu sens que je parle en connaissance de cause, n’est-ce pas ?)

Sauf qu’en ces temps d’épidémie de coronavirus, il est recommandé pour des raisons sanitaires de laver son linge plus régulièrement, au cas où tes vêtements auraient touché des surfaces ou des personnes potentiellement contaminées. Cela vaut surtout si tu continues à travailler et à te déplacer, et si tu vis avec d’autres personnes.

Le coronavirus peut en effet survivre plusieurs heures, voire plusieurs jours, sur certaines matières.

Cependant, le Centre américain de contrôle de prévention des maladies (CDC) précise que le virus se transmet habituellement par des gouttelettes respiratoires, par exemple si une personne malade tousse, plutôt que par des matières et des tissus.

Faut-il changer ses vêtements en rentrant du travail ?

Selon Robert Amler ex médecin en chef du CDC cité dans l’article du HuffPost, il est préférable de changer tes vêtements en rentrant chez toi si tu continues à aller travailler, surtout si tu empruntes les transports en commun. Selon lui :

« Vous devez changer de vêtements et les laver dès que d’autres personnes les ont touchés ou que vous vous êtes trouvé(e) dans un groupe. »

La Dr Juliette M., que j’ai interrogée, ajoute que cette mesure est particulièrement vraie pour le personnel soignant, en contact avec des malades du coronavirus. Dans ce cas, il est également recommandé de laver ses vêtements en rentrant.

Je lave mon linge en laverie, c’est dangereux en période d’épidémie de coronavirus ?

Tu n’as pas de machine à laver chez toi, et tu dois te taper les joies de la laverie ?

Pas de panique ! Tu peux continuer à t’y rendre pour laver ton linge si tu respectes certaines précautions, au final moins liées au lavage des vêtements en lui-même qu’à l’application des bons gestes et des bons comportements face au coronavirus.

D’ailleurs, les laveries font partie des commerces qui restent ouverts pendant le confinement.

Si tu laves ton linge en laverie, il est primordial de respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières, comme dans tout autre commerce : tiens-toi à plus d’un mètre des autres, tousse dans ton coude, ne te touche pas le visage et lave-toi les mains en rentrant.

Tu peux aussi porter des gants et désinfecter les surfaces avec de les toucher. Quant au fait de laver son linge dans des machines à laver communes, cela n’est pas risqué selon le Dr Georgine Nanos :

« Non, il n’est pas dangereux d’utiliser une machine à laver commune en ce moment car, d’après les recherches actuelles, le virus ne résiste pas aux températures supérieures à 30°C. Le principal problème est la distanciation sociale et le contact avec des surfaces et des personnes potentiellement contaminées, à la laverie. Ce n’est pas le linge en soi. »

J’espère que la lecture de cet article t’aura aidée à y voir plus clair ! En attendant la fin du confinement, reste sur Rockie pour retrouver des articles utiles et feel-good tous les jours !

