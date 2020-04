Ma vie de couple précipitée par le confinement (Journal de bord, épisode 2)

Temps de lecture : 8 minutes

Ça finit quand le confinement déjà ? VITE, c’est bien ça ?

Il y a une dizaine de jours, je partageais avec toi mon journal de bord de confinement, moi qui ai choisi d’emménager (un peu prématurément) avec mon mec pendant toute la durée de la quarantaine.

Je suis donc confinée à la campagne dans une région très peu touchée par le coronavirus, dans une grande maison dans laquelle mon mec vit avec ses deux colocs, dont une est finalement partie rejoindre ses parents.

Mon mec et moi vivant d’ordinaire en relation à distance et étant deux êtres très indépendants avec un grand besoin de solitude, je ne te le cache pas, avec le contexte pourri de la pandémie, l’adaptation est LOIN d’être facile.

Voici donc la mise à jour de mon journal de bord de confinement avec mon mec, à J+20 de vie commune !

J’aime mon mec de tout mon cœur, cette maison est spacieuse et le jardin est très agréable, je n’ai VRAIMENT pas à me plaindre, c’est certain.

Mais par pitié, rendez-moi mon petit appartement avec balcon !

Je ne vais pas te l’apprendre, ce contexte de confinement et de pandémie ramène son lot d’anxiété, de questions existentielles, et pour ma part de projets pro à court et moyen terme complètement chamboulés.

Alors je panique, je cogite, ma courbe de stress s’affole à vitesse grand V, et dans ces moments-là, je n’ai qu’une envie : être chez moi.

Chez moi avec mon lit, toutes mes affaires qui m’entourent même si je ne les utilise pas, mes toilettes, ma bouillotte, ma fenêtre et mon espace pour regarder le plafond quatre heures d’affilées si j’en ai envie.

Le savais-je avant de prendre la décision de prendre une petite valise pour deux semaines et de débarquer ici ? Oui. Ai-je minimisé l’impact de cette décision sur ma santé mentale et l’impact sur notre couple ? Oui, tout à fait.

Heureusement, je ne ressens pas 24h/24 ce besoin d’être chez moi et je suis toujours aussi heureuse d’être tout près de mon chéri quand j’ai besoin d’être rassurée, mais quand même, parfois, j’ai envie de retrouver mon lit, mes oreillers, et mon doudou que je n’ai pas emmené avec moi.

Et de profiter de mon espace, SEULE.

La semaine dernière, je ne vais pas te le cacher, c’était TRÈS TENDU.

Comme je te le disais en début d’article, mon mec et moi sommes deux personnes très indépendantes avec un gros besoin de solitude n’ayant jamais passé autant de temps ensemble, et mon mec a quelques soucis de communication quand quelque chose le chagrine…

Du coup, une discussion s’est imposée.

L’ambiance générale de la maison se détériorant à vue d’œil, et voyant que nous étions de moins en moins naturels l’un avec l’autre, il a fallu qu’on se prenne entre quatre yeux pour mettre tout à plat.

Et grosso modo, ça a donné ça :

Lui : je suis déprimé, ça me rend malade de ne pas me dépenser et de ne pas sortir comme je veux, j’ai besoin de solitude mais je n’arrive pas à prendre du temps juste pour moi, toutes mes journées tournent autour de toi et je te sens distante, je me sens moche et j’ai l’impression que tu ne me désires plus, je ne sais pas comment vont se passer les prochains mois et ça m’angoisse, je fais des cauchemars la nuit ce qui indique que ça ne va vraiment pas.

Moi : j’en ai marre que tu fasses la gueule tous les jours et que quand je te demande si ça va tu me dises « oui et toi ? » alors que je sais que ça ne va pas, tu peux me parler je suis là pour t’écouter, j’ai besoin de solitude, tu es beau, je te désire, je t’aime, on va faire du sport ça nous fera du bien, prends tout le temps que tu veux pour être seul ça m’est égal c’est pour notre bien, moi aussi je suis angoissée donc ça me rend un peu plus distante qu’à l’ordinaire.